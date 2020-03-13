شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: فرق التدخل السريع تنقذ 232 حالة من المشردين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن فرق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات، تعاملت أمس فى ظل موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد مع 323 حالة من المشردين والأطفال بلا ماؤى على مستوى الجمهورية، منهم 314 مسنا بلا مأوى.

وقد تم نقل 12 مسنا منهم الى دور الرعاية لتلقى الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع، كما تم التعامل مع 9 أطفال من مفتقدى الرعاية تم إيداعهم بدور الرعاية، وقام الفريق بتوزيع 227 بطانية و304 وجبات ساخنة، وأفادت نيفين القباج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى ذلك والذى ساهم فى رعاية المشردين وقام فى بعض المحافظات بفتح أبوابه لاستقبال أعداد منهم.

Advertisements

وأكدت القباج أن الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات وعلى مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة ل6 جمعيات أهلية و10 دور رعاية تعاون الوزارة فى هذا المجال كما أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدى الرعاية الأسرية وأى شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة ويمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد أعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى برئاستها لمتابعة موجة الطقس السيئ الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات حيث تتلقى القباج تقارير على مدار الساعة ففى مديرية التضامن الاجتماعى وان فى تنسيق بشكل مستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ومع المحافظات المختلفة من أجل تقديم التدخلات المناسبة، لافته الى إن غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى تضم 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، كما أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.