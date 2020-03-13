شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم وانتهاء الموجة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أن توقعات نماذج التنبؤ بالطقس بالمركز، تشير إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة اليوم الجمعة على أجزاء من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة، وتقل شدتها على بقية السواحل، وتمتد حتى شمال الصعيد.

وتابع مركز التنبؤ بفيضان النيل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كما أنه من المتوقع غدا السبت سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحرى وخليج السويس"، مؤكدًا توقع عدم سقوط أمطار يوم الأحد المقبل.

وناشد المركز بضرورة توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط أمطار غزيرة الشدة، والتي قد تؤدى إلى سيول.

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يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة اليوم الجمعة 13 مارس.