شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التنمية المحلية يشرف على أعمال سحب تجمعات المياه فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، جولة تفقدية لمتابعة جهود أجهزة محافظ القاهرة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال سحب تجمعات المياه من شارع الحجاز بمصر الجديدة وعدد من المناطق بالعاصمة.

وخصصت وزارة التنمية المحلية عدد من الطرق لاستقبال شكاوى المواطنين من تراكمات مياه الأمطار وهى:

1- تتلقى الوزارة الشكاوى على أرقام غرفة العمليات المركزية وهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

2- يمكن إرسال شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

3- كما يمكن إرسال شكوى عبر الخط الساخن لمبادرة الوزارة 15330.

وكانت محافظة القاهرة أهابت بالمواطنين، التزام منازلهم وعدم النزول لشوارع العاصمة إلا فى حالة الضرورة القصوى، وذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها فى رفع آثار الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة بالسرعة المطلوبة، ولتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين فى الشوارع.

وفى السياق استمرت اجهزة المحافظة فى شفط مياه الأمطار من الشوارع، لليوم الثانى على التوالى، حيث تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ الصباح الباكر أحياء العاصمة، للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

ووجه محافظ القاهرة التحية لعمال النظافة والصرف الصحى والأحياء، مؤكدا انهم تحملوا عبئًا كبيرا فى التعامل مع الأزمة، مثمنًا دور كل الأجهزة التنفيذية التى تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

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