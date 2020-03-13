شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تؤجل مواعيد تأشيرة غير المهاجرين لمنع التجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة على حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، تأجيل مواعيد مقابلات تأشيرة غير المهاجرين المقررة خلال الفترة من 15 مارس إلى 9 أبريل، وذلك بناء على توصيات الولايات المتحدة وحكومة مصر لتجنب التجمعات الكبيرة والحذر فى التواصل المباشر.

وكتبت السفارة فى بيانها :"يرجى عدم الحضور إلى السفارة..اذهب إلى ustraveldocs.com واستخدم حسابك الشخصى لاختيار موعد جديد. لا توجد رسوم لإعادة اختيار موعد المقابلة كما أن الرسوم التى تم سدادها مقابل طلب التأشيرة صالحة لمده عام كامل".

وتابع: "مواعيد المقابلات للحالات الطارئة التى تم تحديدها مسبقاً لن يتم تأجيلها.ستواصل السفارة إجراءات النظر فى إصدار التأشيرات للحالات الطبية الحرجة والحالات الإنسانية العاجلة.. يمكن للمتقدمين لطلب التأشيرات لأسباب طبيه حرجه وحالات إنسانية عاجلة تحديد مواعيد طارئة للمقابلات من خلال www.ustraveldocs.com. وسيقوم موظف قنصلى بمراجعة الطلبات".

واختتم البيان :"لا تغيير بشأن طلبات الإعفاء من المقابلة. توسعت السفارة فى برنامج الإعفاء من المقابلات ليشمل المتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ومعظم المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. يرجى ملاحظة أن زمن الإجراءات لحالات الإعفاء من المقابلة قد يتراوح من 3 إلى 6 أسابيع.. ولا تغيير بشأن تأشيرات الهجرة فى الوقت الحالى".

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أعلنت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها التابعة للحكومة الأمريكية ووكالات الصحة المحلية، وفاة 41 حالة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن وجود ألف و666 حالة إصابة، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة أن هناك 70 حالة مصابة لمواطنين عادوا إلى أمريكا، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى ألف و666 حالة بجميع أنحاء الولايات الأمريكية الـ47

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وأوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سُجلت فى الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة، تلتها إيطاليا التى سجلت أكثر من 15 ألف حالة، فيما تأتى إيران فى المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10 آلاف حالة.