شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط الأمطار من شوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة مياه القليوبية، الدفع بسيارات ومعدات الشركة لكافة الشوارع والمحاور الرئيسية والطرق السريعة، وذا عدد من القرى والنجوع، لشفط المياه من الشوارع، وتيسير حركة المرور.

كان رئيس شركة مياه القليوبية ققد أصدر توجيهاته بالعمل على مدار الساعة حيث قامت قطاعات وفروع الشركة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بكافة مدن المحافظة طبقاً للمخطط المعد سلفاً لمناطق تجمع مياه الأمطار، حيث تمركزت منذ ليلة أمس معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الئيسية بمدن المحافظة.

وأصدر توجيهاته بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة وضرورة تواجد كافة المسئولين ومديري الأفرع بمواقع العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يذكر أن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قد عقد اجتماعا موسعا برؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري الأفرع بالشركة وذلك للاستعداد لمواجهة حالة الطقس السئ المنتظرة غدا.

وأكد مجاهد علي ضرورة نشر وتجهيز المعدات وسيارات الكسح والشفاطات والطلمبات المحمولة والبدالات وتجهيز المولدات للاستعانة بها خلال أعمال رفع مياه الأمطار وذلك اعتبارا من اليوم في كافة المناطق المحددة طبقا لخطة الطوارئ المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول.

وأشار مجاهد إلي ضرورة مراجعة تطهير بالوعات صرف الأمطار بالانفاق والشوارع الرئيسية والطلمبات الموجودة بالانفاق بالتنسيق مع رؤساء المدن.

وأصدر مجاهد توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات خلال الأيام القادمة علي مدار السلعة لمتابعة الموقف والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

فيما أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل علي مدار الساعة بكافة المعدات والامكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وأشار إلى رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكافة الشركات التابعة، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف اعمال نزح مياه الامطار، وسحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والانفاق ومنازل الكباري والمناطق الساخنة أولا بأول، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.

وتابع أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكافة الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى جميع المحافظات تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه وعدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84 بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالاسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالاقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة (1)



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة (2)



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة (3)



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة



سيارات شركة مياه القليوبية تواصل أعمال شفط المياه من شوارع المحافظة