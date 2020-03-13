شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الحركة وأعمال الشحن والتفريغ بمينائى الإسكندرية والدخيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، على انتظام أعمال الشحن والتفريغ وانتظام حركة السفن والشاحنات والبضائع، رغم سوء الأحوال الجوية، حيث تراوحت سرعة الرياح ما بين 30 - 35 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 5 متر.

وقال إن الإدارة المركزية للحركة بالميناء تقوم بمتابعة قياسات الرصدة الجو مائية بشكل منتظم للتأكد من أن سرعة الرياح وارتفاع الأموج تسجل المعدلات التي تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن .

وأضاف شاهين، أن عدد السفن المتواجدة بالميناء وصل 95 سفينة، وتجرى عمليات الشحن والتفريغ على عدد 24 سفينة منها 5 سفن حاويات و4 سفن مواد بترولية و8 سفن عامة و6 سفن علي المخطاف الداخلى، كما تواجد تواجد بالمخطاف الخارجي عدد 31 سفينة، وقامت الإدارات المختصة بعمل 8 حركات منها 4 دخول، و 4 خروج، وعن حركة الشاحنات فقد تم دخول وخروج 3411 شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأشار رئيس هيئة الميناء علي ضرورة استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل طبيعي مع مراعاة توخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ ، وضرورة جاهزية وحدات الإنقاذ ومركز العمليات وراديو الميناء علي مدار الساعة لتلقي أي إشارات استغاثة من أي سفينة حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

Advertisements

ومن جانبه قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن الربان طارق شاهين وجه قطاعي الهندسة والخدمات الفنية في الميناء بضرورة العمل الفوري بخطط الصيانة داخل الميناء والتي تشمل صيانة الطرق والمباني والزراعات والأرصفة والساحات ، والمسطح المائي ، والعلامات الملاحية ، وصيانة القاطرات واللنشات والوحدات البحرية ، والنظام الإلكتروني ، وأنظمة المراقبة للتأكد من جاهزيتها بعد موجة الطقس السيء .