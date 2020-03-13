شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: قطع المياه بعدد من المناطق الساعة 2 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أهالى المحافظة، بضرورة تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الساعات المقبلة حيث سيتم تقليل الضغوطات وقطع المياه بعدد من المناطق بدءا من الساعة الثانية عصرا، وذلك بالتزامن مع موجة هطول الأمطار الشديدة التي سوف تتعرض لها المحافظة، ولكى يتسنى للأجهزة التنفيذية تصريف كميات الأمطار بشبكات الصرف.

وأضافت المحافظة: "كما ننوه بعدم النزول مطلقا بالشارع إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين من الرياح والعواصف الشديدة ولكي يتسنى لأجهزة المرافق والاسعاف والكهرباء القيام بعملهم، وإذ تعتذر محافظة الجيزة لمواطنيها عن أى معوقات تواجههم وتؤكد ان كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة متواجدة في المواقع الميدانية لخدمة المواطنين".

وكانت إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت استمرار ذروة موجة الطقس السيئ وعدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى نهاية اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد لأمطار شديدة الغزارة رعدية أحيانا ورياح مثيرة للرمال والأتربة .

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وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه مع الساعات الأولى من غد السبت متوقع أن تقل حدة الأمطار ونشاط الرياح .

وأضافت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع بداية بعد ظهر غدا السبت أن تنتهى فرص الأمطار ونشاط الرياح ويبدأ تحسن نسبى وتدريجى فى حالة الجو.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .