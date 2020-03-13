شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأعلى للآثار: كسح وشفط المياه من المواقع الأثرية وغرفة عمليات للمتابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجميع قيادات المجلس الأعلى للآثار جميع المواقع الأثرية في جمهوريةً مصر العربية وذلك للوقوف والاطمئنان علي حالتها.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس قام فور صدور تحذيرات من قبل الأرصاد الجوية المصرية وتوقعاتها بحدوث سيول وأمطار وعواصف، باعلان حالة الاستعدادات القصوى ورفع حالة الطوارئ فى جميع المناطق الآثرية على مستوى الجمهورية وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقى أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضاً مع المحليات.

وأشار إلى أنه تم كسح وشفط المياه من بعض المواقع الاثرية التى تراكمت بها مياه الأمطار مثل منطقة آثار الهرم ومنزل على لبيب بمنطقة الخليفه، ومسجد عابد بك بكورنيش المعادى وشارع المعز و غيرها من المواقع الاثرية، وجاري شفط المناطق الأخري، مؤكداً على أن حالة الطوارئ بالمجلس مستمرة حتى انتهاء موجة المناخ السيئ.

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يذكر أنه رغم سوء الأحوال الجوية وتحذيرات الأرصاد الا أن السائحين والزائرين توافدوا اليوم الخميس بأعداد كبيرة إلي المواقع الآثرية المختلفة في جمهورية مصر العربية من أهمها منطقة اهرامات الجيزة ومعابد الاقصر والكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك وأبو سمبل.

وأوضح د. مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار أن منطقة وادي الملوك بالبر البري بالأقصر قد زارها في الساعات الأولي من النهار اليوم ما يقرب من 3000 زائر، مشيرا الي أن الأحوال الجوية لم تقف حائلا أمام رحلات المجموعات السياحية المعروفة باسم "رحلات اليوم الواحد" القادمة من مدينتي سفاجا والغردقة حيث توافدت بكثرة الي مدينة الاقصر لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة بعد الاستمتاع بالسياحة الشاطئية وممارسة رياضة الغوص وغيرها من الرياضات المائية بالبحر الأحمر.