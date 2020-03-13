باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط اليابان.. الصحة العالمية: 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندى بفكورونا

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إن الفحوص أكدت إصابة زوجته صوفى بفيروس كورونا. وقال المتحدث فى بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.

وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع للعزل الصحى فى الوقت الحالى بينما سيبقى رئيس الوزراء فى عزل ذاتى لمدة 14 يوما.