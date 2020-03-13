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شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط اليابان.. الصحة العالمية: 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندى بفكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر ”الخليج 365” ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
طوابير لشراء مستلزمات التعقيم فى كاليفورنيا
ريختر
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن زلزالًا قويًا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط اليابان، صباح اليوم الجمعة، دون تحذيرات من وقوع تسونامي.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن الزلزال وقع فى مقاطقة (إشيكاوا)، على عمق 12 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد أنباء بعد عن سقوط أى خسائر أو ضحايا جراء الزلزال، وفقًا لما صرحت به السلطات المحلية فى مقاطعة (إشيكاوا).
كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، وأضافت المنظمة - وفقا لشبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
قال متحدث باسم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إن الفحوص أكدت إصابة زوجته صوفى بفيروس كورونا. وقال المتحدث فى بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الإصابة.
وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع للعزل الصحى فى الوقت الحالى بينما سيبقى رئيس الوزراء فى عزل ذاتى لمدة 14 يوما.
المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى
أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن العاصمة طرابلس أضحت تحت السيطرة، أما ما تبقى منها فهو تحت النيران، فى الوقت الحالى، ولا تحتاج طرابلس إلا لقفزة أخيرة بغرض الوصول إلى ساحة الشهداء وقاعدة معيتيقة.
كورونا
قررت وزارة الأوقاف إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر كإجراء احترازى خوفا من انتشار فيروس كورونا المتفشى في البلاد.
وقال وزارة الأوقاف في بيان اليوم :"بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعه هذا اليوم وحتى إشعار آخر، وكلٌ يصلي ظهراً في بيته".
صحف الخليج
تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الجمعة العديد من القضايا الهامة أبرزها، فيروس كورونا، و دعا الكتاب أن يلتزم الجميع بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تجنبا الإصابة بفيروس كورونا، فليس أمامنا سوى الحذر والالتزام بالتعليمات المطلوبة حفاظاً على أنفسنا والجميع، حتى وإن وضعنا هذا الحذر في عمق العزلة، فإكراهات الواقع تبدو أحياناً صعبة التقبل، لكنها من الضرورة بحيث لا يجوز تخطيها.
كانت هذه تفاصيل خبر باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف النهار.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب وسط اليابان.. الصحة العالمية: 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم.. إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندى بفكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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