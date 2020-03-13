شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: المصريون أثبتوا قدرتهم القوية فى التعامل مع الاضطرابات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي الشعب المصرى وقدرته القوية ومعدنه النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وكتبت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى علي فيس بوك، لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد"..

وأضاف،"فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا..الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث".

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وتابع الرئيس،"ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساه لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".