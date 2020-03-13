شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة القابضة: مياه الأمطار غير صالحة للشرب إلا بعد معالجتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مياه الأطار التي سقطت على شوارع معظم محافظات الجمهورية أمس واليوم، غير صالحة للشرب، إلا بعد معالجتها، محذرا من استخدام المياه فى أعمال الطهى، لافتا إلى أن هذه المياه تكون محملة بالأتربة وغيرها.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن معالجة مياه الأمطار، تحتاج لجهد أقل من معالجة مياه الصرف، لافتا إلى أنه يتم إعادة استخدام هذه المياه مرة أخرى في رى المزارع والغابات الشجرية، وذلك بعد معالجتها بواسطة محطات الصرف الصحى، وأشار إلى أن المدن الجديدة، تقوم حاليا باستخدام هذه المياه في رى الحدائق واستخدامها في أعمال الزراعة.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، انتشار المعدات وسيارات شفط المياه بكافة المحافظات المتوقع أن تشهد سقوطا للأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه، مشيرا إلى استمرار تمركزها والعمل علي مدار الساعة بكافة المعدات والإمكانيات لإزالة أى آثار للأمطار، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

Advertisements

وأشار إلى رفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب بكافة الشركات التابعة، للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية، وتكثيف اعمال نزح مياه الامطار، وسحب تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية والانفاق ومنازل الكباري والمناطق الساخنة أولا بأول، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف.

وتابع أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة قامت بتنفيذ خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكافة الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى جميع المحافظات تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وأوضح أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة وسيارة شفط مياه الأمطار بمختلف المحافظات، موزعة على النحو التالى (92 سيارة شفط مياه وعدد 14 بدالة و 2 سيارة سيول بمحافظة الإسكندرية – و 100 معدة بالقاهرة – 60 بالجيزة – 84 بالقليوبية – 181 بأسيوط – 65 معدة بالدقهلية - 137 معدة بالغربية – 20 ببنى سويف – 69 بالمنوفية – 98 بكفرالشيخ – 75 بالبحيرة – 32 بالفيوم - 60 بالشرقية – 11 بالاسماعيلية – 11 ببورسعيد – 6 بالسويس _ 75 بمطروح – 32 معدة بالبحر الأحمر- 61 معدة بالاقصر- 95 معدة بالمنيا)، فضلا عن عدد العاملين والذى جاوز 3 آلاف عامل من الشركات التابعة للشركة القابضة.