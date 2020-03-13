شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الإسكان يتفقدون مدينة الشروق لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، لمتابعة موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيىء، وهطول الامطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، وكان فى استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز.

شهد الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالى، والذى شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، موضحا أنه جار العمل بأقصى جهد لاستقرار التيار الكهربائي بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها خلال الساعات القادمة، وذلك فى ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة.. يتبعها زيادة ضخ مياه الشرب.

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكذلك العاملين فى الجهتين، مستمرون فى مواقع العمل لمواجهة الطقس السيىء، والتعامل مع الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها مختلف المحافظات حاليا.

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وأوضح أن كمية الأمطار التى سقطت اليوم، ولا تزال، غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شبكات الصرف لا تستطيع استيعاب هذه الكميات، وبالتالى نضطر لقطع مياه الشرب أو تخفيض الضغوط فى بعض المناطق، لمحاولة استيعاب شبكات الصرف الصحى لكمية الأمطار التى تصل إليها.

كما واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متابعة جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة، لسحب مياه الأمطار بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، والتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد حالياً.