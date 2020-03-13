رجال الحماية المدنية وعمال النظافة يتحدون سوء الطقس في اليوم الثاني للعاصفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية اليوم الثاني للعاصفة وحالة الطقس السيء التي تضرب البلاد، انتشر رجال الحماية المدنية وعمال النظافة في شوارع مصر لمواجهة حالة الطقس السيء، ورفع المياه المتراكمة منذ الأمس. Advertisements و شهدت كافة محافظات مصر أحداث متسارعة ومتفرقة على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث شهدت محافظات مصر المختلفة، تساقط أمطار على مدار الساعات القليلة الماضية، وهبوب قوى للرياح المحملة بالأتربة، مما أسفر عن غلق عدد كبير من الطرق السريعة والصحراوية نتيجة الطقس السيئ والتقلبات الجوية، وشهدت المحافظات المختلفة رفع حالة الطوارئ المكثف بمختلف أرجاء مصر.

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