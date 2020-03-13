شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء: لا يوجد أعطال فى شبكة النقل على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه لا يوجد حاليا أى عطل فى شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، كاشفة أنه تم إمداد جميع الدوائر التى خرجت من الخدمة بسبب سوء الطقس، بمصادر تغذية بديلة لحين إصلاح الدوائر التى تعرضت لأعطال.

وأوضحت صباح مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شبكة نقل الكهرباء تعمل حاليا بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية، موضحا أن أعمال الإصلاح بدات منذ صباح اليوم فى مختلف المناطق التى تعرضت للخروج، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشادت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بجميع العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بجميع قطاعتها من عاملين ورؤساء قطاعات بتحمل المسؤولية، والمخاطرة بحياتهم فى ظل الظروف المناخية السيئة التى تمر بها البلاد.

الجدير بالذكر أن هناك 6 غرف عمليات مركزية تابعة لشركة النقل على مستوى الجمهوريه لمتابعة الموقف و التدخل السريع فى حالة تعرض أى مهمات للخطر بسبب الامطار والسيول، لافتًا إلى أن كل قطاع قام بتشكيل لجنة متابعة الأزمة برءاسة رءيس القطاع.

Advertisements

وتعد غرف العمليات الـ 6 تقوم تقرير مفصل كل ساعة و يتم إرساله لرءيس شركة النقل المهندسة صباح مشالى.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.