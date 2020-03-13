شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الهلال الأحمر يوزع بطاطين ومساعدات غذائية على أهالى الزرايب بـ15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فرق الاغاثة والطوارئ بالهلال الاحمر المصرى لعمل التدخلات اللازمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15مايو منذ منتصف ليل أمس الخميس واستكملت فرق الإغاثة عملها صباح اليوم الجمعة وقامت فرق الهلال الأحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة ويجرى حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم الى المراكز الايوائيه لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون .

وتواصل فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصرى لليوم الثانى تقديم المساعدات للاسر بالمناطق المتضررة من سيول الأمطار ،حيث تواجدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فى حى الزرايب بمنطقة 15 مايو لتقديم المساعدات للأسر وأهالي المنطقة المتضريين من موجة الطقس السيء التى تتعرض لها البلاد منذ امس حيث يتم تقديم المساعدات من بطاطين ومواد غذائية .

وفور وقوع حادث قطار أمبابة امس توجه فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصرى فورا الى موقع الحادث ،لتقديم الاسعافات والدعم النفسى لمصابي، كما توجه أيضا فريق التدخل الى مكان سقوط عمارة حلوان ،حيث أن الهلال الأحمر المصرى لديه قسما كاملا للدعم النفسى لضحايا الحوادث والأزمات والذى يتكون من عدد المتخصصين فى هذا المجال ويقومون بمعالجة الآثار النفسية لأسر للمصابين وأسرهم.

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كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد زارت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، حيث تم تضم غرفة العمليات المركزية 12 شخصا متمرسا يتابعون عمل 70 فرقة ميدانية على مستوى الجمهورية ويتابعون من غرفة العمليات حالة الطقس ولديهم خطة طوارئ واستجابة وتدخلات فى الوقت المناسب، و أن الهلال الأحمر المصرى يرفع حالة التأهب القصوى لمدة 72 ساعة مقبلة.

جدير بالذكر أن فرق الهلال الأحمر المصرى تقوم فور وقوع الحوادث والنكبات بتقديم الاسعافات الأولية للمصابين والمساعدة فى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسى للمصابين وأسرهم .