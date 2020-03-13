شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يستقبل السفير المصرى فى بيروت ويتسلم رسالة من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، الدكتور ياسر محمد علوى، سفير مصر لدى بيروت، صباح اليوم الجمعة، واستلم منه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، تم عرض للأوضاع والتطورات فى لبنان والمنطقة، وسلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستعرض مؤخرا سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوى، مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، آخر تطورات الأوضاع الحالية وبعض القضايا التى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة اللبنانية، للسفير الدكتور ياسر علوى، بغرض الاستماع لتقييم رئيس الوزراء اللبنانى للأوضاع الدقيقة التى يمر بها لبنان حاليا وتصور الحكومة الجديدة للسبل التعامل معها.

وقام سفير مصر باطلاع رئيس الحكومة اللبنانية، على نشاط عمل "المركز الطبى الاستشفائى المصري" فى العاصمة بيروت، بعد مُضى أسبوعين على بدء تشغيله، مشيرا إلى أن المركز يستقبل حاليا نحو 500 شخص يوميا، يتلقون الخدمات الطبية والعلاجية والدوائية بصورة مجانية بالكامل وذلك فى إطار حرص مصر على دعم الشعب اللبناني، لاسيما فى ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها لبنان.

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ويشهد لبنان، أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورًا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر، وبلغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلًا عن أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 160%، وتُقدر نسبة بطالة بنحو 40%، مع انخفاض الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.