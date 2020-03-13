شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: انتظام الحركة بالسكك الحديدية والمترو وإغلاق موانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل ان وزير النقل المهندس كامل الوزير يتابع على مدار الساعة من خلال تقارير غرفة مركز الأزمات بالوزارة ومن خلال التواصل مع رؤساء الجهات التابعة حركة تشغيل خطوط السكك الحديدية والمترو وحركة الملاحة في الموانئ البحرية والنيلية وانتظام العمل في المنافذ البرية وحركة المركبات على الطرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

كما يتابع وزير النقل استمرار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورنا و تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات وخاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ.

وأشار بيان وزارة النقل إلى انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديدية وانتظام حركة مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة بكامل طاقتها وانتظام حركة الملاحة في مينائي دمياط والاسكندرية وغلق موانئ نويبع وسفاجا و السويس و شرم الشيخ والغردقة لسوء الاحوال الجوية.

كما أفاد بيان وزارة النقل انه في قطاع النقل النهري فحركة الملاحة النيلية منتظمة بالإضافة إلى استمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق .

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يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت ، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.