شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرار تعطيل الدراسة لسوء الطقس سلطة محافظ الإقليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة، إن قرار تأجيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية سلطة كل محافظ، وفقا لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة، موضحة أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع المديريات والمحافظات كافة الأمور المتعلقة بالدراسة حرصا على مصلحة الطلاب.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قرر تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار - حسب بيان الوزارة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وفق ما يحدده رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

Advertisements

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تلقى تقريرا مقدما من الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، بشأن متابعة أداء المستشفيات الجامعية خلال موجة الطقس السيئ التى تمر بها البلاد حاليا.

أوضح التقريربحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، انتظام كافة المستشفيات الجامعية البالغ عددها 113 مستشفى على مستوى الجمهورية فى أداء عملها، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما أشاد التقرير بالتزام كافة الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأطقم التمريض وجميع العاملين بكافة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى جاهزية غرف الرعاية المركزة لأداء عملها بكفاءة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت وقف الدراسة أمس الخميس نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار.