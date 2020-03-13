شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار بأغلب الأنحاء غدا وارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بحرارة الجو، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق حتى منتصف اليوم والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لحد السيول على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

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ويشهد اليوم الجمعة، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار رعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تكون رعدية قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة رعدية وتصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل للعاصفة.