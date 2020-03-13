شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إجراء قرعة الحج من 16 مارس حتى 22 من نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم حج القرعة لهذا العام (1441هـ/2020م) ، معلنه عن توقيتات إجراء القرعة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/3/2020 ، وحتى يوم الأحد الموافق 22/3/2020. الإثنين الموافق 16/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الوادى الجديد - الشرقية - الفيوم - مطروح ). الثلاثاء الموافق 17/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط - القليوبية - بنى سويف - السويس - الإسكندرية). الأربعاء الموافق 18/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج - شمال سيناء - الإسماعيلية - البحيرة). Advertisements الخميس الموافق 19/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن ( أسوان - الدقهلية - بورسعيد - كفر الشيخ – المنيا ). السبت الموافق 21/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن التالية (الأقصر - الجيزة - البحر الأحمر- الغربية- دمياط). الأحد الموافق 22/3/2020 تقرر إجراء القرعة بمديريات الأمن التالية ( قنا - القاهرة - جنوب سيناء - المنوفية).

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