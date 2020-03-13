شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تنظيف وتطهير وسائل النقل فى إسبانيا لمنع انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السلطات الصحية الإسبانية أنه لابد من تنظيف وتطهير وسائل النقل من مترو الانفاق والحافلات لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك لأن وسائل النقل من أسرع ما ينقل الفيروس بين الأشخاص.

وقالت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى إسبانيا، ارتفع إلى 3100 شخص، ووصلت حالات الوفيات إلى 86 حالة، مشيرة إلى أنه وفقا للخبراء فإذا استمرا توقعات النمو بالمعدل الحالى، فلن تستغرق إسبانيا أكثر من 7 أيام لتتجاوز عدد الإصابات 7000 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيروس كورونا يمثل تحد اقتصادى واجتماعى وصحى لم يسبق له مثيل، ولا تزال آثاره غير مؤكدة، ولكن إيطاليا ، الدولة الأخطر فى أوروبا، قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الفيروس ، حتى أنها منعت القبلات، ولذلك فيجب على إسبانيا اتباع تلك الاجراءات بشكل أسرع، لمنع ارتفاع عدد الوفيات والمصابين إلى الحد التى وصلت إليه ايطاليا.

كما أكدت السلطات الإسبانية أنه يجب مضاعفة الاختبارات التشخيصية لإبقاف الفيروس، وفقا لمتخصصين فى الأمراض المعدية والصحة العامة، حيث أن التشخيص المبكر للحالات سيجعل احتواء الفيروس بشكل أسرع.

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وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس فى اجتماع فى جنيف: "لا يمكنك محاربة الفيروس إذا كنت لا تعرف مكانه". "وهذا يتطلب مراقبة قوية للعثور على جميع الحالات وعزلها واختبارها ومعالجتها ، لقطع سلاسل النقل."

وكانت الحكومة الإسبانية أكدت أمس الخميس إصابة وزيرة المساواة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن زوجها نائب رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيس حزب بوديموس، بابلو إيجليسياس، فى الحجر الصحى الآن للتأكد من عدم تلقيه العدوى.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن جميع أعضاء السلطة التنفيذية سيخضعون لاختبارات شخصية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا.

وقال بيان الحكومة ان مونتيرو "بصحة جيدة"، وكتبت الوزيرة الإسبانية على حسابها الخاص بتويتر"أمس لاحظت بعض أعراض فيروس كوفيد 19، ولذلك فقد أجريت الاختبار وكانت النتيجة إيجابية، وسأبقى فى المنزل".