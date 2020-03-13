شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حادث منطقة الزرايب بـ 15 مايو إلى 7 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمى المحامى العام للنيابات، التحقيق فى واقعة انهيار "عشش" بمنطقة الزرايب لـ7 أشخاص.

وانتقل فريق من النيابة الى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش، ولقى 7 أشخاص مصرعهم بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل، حيث دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

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وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

وفتحت المرور عدداً من الطرق، حيث تم فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير اتجاه قفط بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر، وتم فتح الزعفرانة اتجاه الغردقة في الاتجاهين، وفتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وفتح طريق سفاجا اتجاه قنا.