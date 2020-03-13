شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات الحكومة تواصل متابعتها للطقس السيئ بالمحافظات لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، لليوم الثانى على التوالى ، متابعة الأوضاع فى مختلف المحافظات للطقس السئ وإجراءلقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين . وكانت غرفة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء قد أهابت بالمواطنين عدم نزول الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلكلإعطاء الفرصة للأجهرة المعنية للتعامل مع الأمطار. وأعلن مسئولو الغرفة أنهم تلقوا شكاوى من مسئولى عدد منالمحافظات منها القاهرة والجيزة، من أن نزول عدد من المواطنين بسياراتهم فى الشوارع يعيق معدات وسيارات شفطمياه الأمطار، ويعطلها عن أداء دورها بالسرعة المطلوبة، ونظرا لما أفادت به توقعات هيئة الأرصاد من استمرار حالة عدمالاستقرار وزيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة، فيرجى من المواطنين الالتزام بمنازلهم لتيسير أداء الجهات المعنيةلواجباتها. Advertisements

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