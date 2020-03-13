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محافظ القاهرة يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار فى الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولاته الميدانية للإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تتعرض لها البلاد، حيث كانت محافظة القاهرة، طالبت المواطنين بضرورة التواصل مع المحافظة من خلال غرف العمليات والإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحى بالقاهرة.

وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم ولضمان كفاءة العمل، على أن يجرى اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.

وينشر الخليج 365 أرقام غرف العمليات بجميع أحياء العاصمة:

غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236

غرفة عمليات حى المطرية 22508624

غرفة عمليات حى المرج 28702815 

غرفة عمليات حى النزهة 26222334

غرفة عمليات حى السلام أول 22806304

غرفة عمليات حى السلام ثان 26570101

غرفة عمليات حى عين شمس 22982760

غرفة عمليات حى مدينة نصر شرق 23866244

غرفة عمليات حى مدينة نصر غرب 23866252

غرفة عمليات حى مصر الجديدة 26384242

 غرفة عمليات حى الأزبكية 25764778

 غرفة عمليات حى الموسكى 25922091

 غرفة عمليات حى الوايلى 26822131

غرفة عمليات حى باب الشعرية 25890986

 غرفة عمليات حى بولاق 27945206

 غرفة عمليات حى عابدين23925076

 غرفة عمليات حى غرب 27949119

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 غرفة عمليات حى منشأة ناصر 23418781

 غرفة عمليات حى وسط 24828578

 غرفة عمليات حى 15 مايو 25517486

 غرفة عمليات حى البساتين 27040090

 غرفة عمليات حى التبين 27150080

 غرفة عمليات حى الخليفة 23905109

 غرفة عمليات حى السيدة زينب 23903903

 غرفة عمليات حى المعادى 23580943

تليفون حى المعصرة 27093527

 غرفة عمليات حى المقطم 28426873

 غرفة عمليات حى حلوان 27074111

 تليفون حى دار السلام 25272350

 غرفة عمليات حى طرة 27012974

 غرفة عمليات حى مصر القديمة 27414837

 غرفة عمليات حى الزيتون 22846948

 غرفة عمليات حى الساحل 24604865

 غرفة عمليات حى الشرابية 26032772

 غرفة عمليات حى الأميرية 26023399

 غرفة عمليات حى الزاوية الحمراء 24243878

 غرفة عمليات حى حدائق القبة 26032772

غرفة عمليات حى روض الفرج 24581879

 غرفة عمليات حى شبرا 24607077

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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