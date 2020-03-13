شكرا لقرائتكم خبر عن صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا انهيار أجزاء من منازلهم بحلوان و15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين جرّاء سقوط أجزاء من منازلهم عليهم بحلوان و15 مايو نتيجة الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها القاهرة و تقديم الرعاية الكاملة لهم .

لقى 3 أطفال وسيدتان مصرعهم فى انهيار عقار بمدينة 15 مايو بالقاهرة، بمنطقة الزاريب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بكثافة على المنزل.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة للتعامل مع السيارات المعطلة، فيما تواجدت أوناش بالطرق والمحاور الرئيسية لرفع المركبات، وعدم إعاقة الطرق.

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وواصلت سيارات الحماية المدنية عمليات شفط المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة المرور.

وفتحت المرور عدداً من الطرق، حيث تم فتح طريق رأس غارب اتجاه المنيا، وطريق الزعفرانة اتجاه بني سويف، وطريق سفاجا اتجاه الغردقة، وطريق القصير اتجاه قفط بعد تحسن الحالة الجوية ووضوح الرؤية بمحافظة البحر الأحمر، وتم فتح الزعفرانة اتجاه الغردقة في الاتجاهين، وفتح طريق سفاجا اتجاه سوهاج، وفتح طريق سفاجا اتجاه قنا.

يأتي ذلك فيما يجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لعدد من شوارع العاصمة لمتابعة جهود الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط تجمعات مياه الأمطار.