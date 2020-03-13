شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تهبط 22 جنيها.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة هبوط كبير لليوم الثانى على التوالى فى مصر، بقيمة 22 جنيها للجرام جراء هبوط أسعار أوقية الذهب عالميا لتنزل أدنى من 1600 دولار للأوقية مسجلة 1587 دولاراً حتى الآن مقارنة ب 1636 دولار ظهر أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 600 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 700 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 800 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5600 جنيها

أوقية الذهب 1587 دولار.

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ويعود سبب هذا الهبوط الكبير للذهب، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى تدخله لمنع انهيار السوق بضخ سيولة ضخمة فى الأسواق.

و يقول بعض المحللين إنه قد يشير إلى إجراءات أعمق من البنك المركزى الأمريكى من أجل تنشيط الاقتصاد وجلب الاستقرار إلى النظام المالي.

وقال بنك نيويورك الاحتياطى الاتحادى إنه سيتيح 1.5 تريليون دولار لأسواق قروض ليلة واحدة هذا الأسبوع ويبدأ شراء تشكيلة واسعة من سندات الخزانة الأمريكية فى إطار مشترياته الشهرية، فى تحول ينبئ بأنه قد يشرع فى استخدام أدوات إدارة الأزمات على نحو أسرع مما كان مخططا له.

وقال إبراهيم رهبري، كبير استراتيجيى سوق الصرف لدى سيتي، فى مذكرة إلى العملاء يوم الخميس، ”من المرجح أن يبذل مجلس الاحتياطى المزيد قريبا، بما فى ذلك خفض أسعار الفائدة إلى الصفر على الأرجح.

عرض البنك المركزى 500 مليار دولار من خلال تسهيل إعادة الشراء لثلاثة أشهر يوم الخميس، وسيطرح 500 مليار دولار إضافية من تسهيلات إعادة الشراء لشهر واحد ومثلها لثلاثة أشهر يوم الجمعة، وفق ما اوردته وكالة رويترز.

وكانت شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، أعلنت أن مبيعات الذهب سجلت هبوط ملحوظ، بسبب ارتفاع أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى سبب فى صعود الذهب عالمياً.

يشار إلى أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب فى السوق المحلى.