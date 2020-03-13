شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يقرر تعطيل الدراسة بالجامعات والمعاهد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل القرار - حسب بيان الوزارة - الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وفق ما يحدده السادة رؤساء الجامعات.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حالياً، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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