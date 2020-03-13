شكرا لقرائتكم خبر عن شحاتة المقدس: السيول جرفت منطقة الزبالين في 15 مايو ونفتح الكنائس للإيواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاته المقدس، نقيب الزبالين، إن منطقة الزبالين بـ15 مايو، قد تضرر بشكل كامل نتيجة السيول التى شهدتها مصر أمس، الخميس، موضحا أن منطقة الزبالين بمايو هى إحدى المناطق الـ6 للزبالين بالقاهرة الكبرى، وتقع خلف مدافن مايو، وتضم 1000 عضو بنقابة الزبالين، بواقع حوالى 600 أسرة، يقومون بجمع القمامة وخدمة منطقة التبين وحلوان، وطرة، ومايو.

وأضاف المقدس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": للأسف جميعهم يقطنون بالقرب من مجرى السيول لجبل مايو، ومع زيادة معدلات الأمطار والسيول، أمس، جرفت السيول المنطقة بالكامل، لذا ستجرى النقابة اليوم، حصرا لأعداد المضارين، بالتزامن مع التنسيق مع الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان، لفتح الكنائس لاستقبال الأسر المتضررة من السيول، مطالبا الحكومة بالتدخل لمساعدة الأسر المتضررة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه من المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

Advertisements

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفاض فـي درجات الحــرارة اليوم الجمعة 13 مارس.