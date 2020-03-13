أخبار مصر | في مواجهه الطقس السيء.. "التدخل السريع" تنقذ 232 مشردا

وأضافت أن من بين الحالات المشردة، 314 مسن بلامأوى، وقد تم نقل 12 مسنا منهم إلى دور الرعاية لتلقي الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع.

كما تم التعامل مع 9 أطفال من مفتقدي الرعاية تم إيداعهم دور الرعاية، وقام الفريق بتوزيع 227 بطانية و304 وجبات ساخنة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، والذي ساهم في رعاية المشردين وقام في بعض المحافظات بفتح ابوابه لاستقبال أعداد منهم.

وأشارت إلى أن الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات وعلى مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لـ٦ جمعيات أهلية ( ١٠ دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.

وأوضحت أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيء وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهي حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.