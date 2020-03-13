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أخبار مصر | في مواجهه الطقس السيء.. "التدخل السريع" تنقذ 232 مشردا

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أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع بالوزارة والمحافظات، تعاملت أمس الخميس، في ظل موجه الطقس السيء، التي تتعرض لها البلاد، مع 323 حالة من المشردين والأطفال بلا ماؤى على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن من بين الحالات المشردة، 314 مسن بلامأوى، وقد تم نقل 12 مسنا منهم إلى دور الرعاية لتلقي الرعاية والخدمات المختلفة ممن وافقوا على ترك الشارع.

كما تم التعامل مع 9 أطفال من مفتقدي الرعاية تم إيداعهم دور الرعاية، وقام الفريق بتوزيع 227 بطانية و304 وجبات ساخنة، مشيدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، والذي ساهم في رعاية المشردين وقام في بعض المحافظات بفتح ابوابه لاستقبال أعداد منهم.

وأشارت إلى أن الفريق والحملات ستظل متواجدة ومنتشرة على مستوى المحافظات وعلى مدار ساعات اليوم خلال ظروف الطقس السيء لإنقاذ المشردين الكبار حيث يتبع الوزارة 7 مؤسسات اجتماعية تقدم الحماية والرعاية للكبار بلا مأوى، بالإضافة لـ٦ جمعيات أهلية ( ١٠ دور رعاية) تعاون الوزارة في هذا المجال.

وأوضحت أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيء وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهي حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.

ونوهت بأنه يمكن التواصل مع فريق التدخل السريع للابلاغ عن الحالات من الخط الساخن للوزارة (16439) و(16528).

وكانت الوزيرة، أعلنت عن تشكيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي برئاستها لمتابعة موجه الطقس السئ الذى ضرب البلد وتبعاته، حيث تم تفعيل غرفة العمليات للعمل على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق والتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات، حيث تتلقى تقاريرا على مدار الساعة في مديرية التضامن الاجتماعي.

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