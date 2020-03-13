شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تأجيل اختبار الترقى للمعلمين حتى 18 إبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وحرصا على مصلحة المعلمين، وافق الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين على تأجيل اختبارات الترقى للمعلمين طبقا للتالي :

المقرر اختبارهم يوم السبت 14 مارس 2020 يؤجل إلى السبت 18 إبريل 2020، والاختبارات المقرر عقدها يوم الأحد 15 مارس تؤجل إلى يوم الأحد 19 إبريل 2020

المقرر اختبارهم يوم الإثنين الموافق 16 مارس يؤجل إلي يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، عدا ذلك يلتزم المعلمين بموعد وتاريخ الاختبارات المحددة في اخطاراتهم.

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ووجه نائب وزير التربية والتعليم بأن يتم التنبيه علي المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول علي موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة إخطارات اختبار الترقي الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول علي شهادة الصلاحية اللازمة للترقي مكون من 100 نقطة موزعة علي مكونات ملف الترقي علي النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم علي نسبة 50% علي الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم، ومعلم أول إلي الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوي 60 نقطة علي الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلي الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير على أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الانجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg/، موجهًا مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقي وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع http://academy.emis.gov.eg/، لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.