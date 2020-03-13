شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الطرق والملاحة الجوية والنيلية بأسوان بعد تحسن حالة الطقس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة أسوان، صباح اليوم، الجمعة، طقس مستقر نسبياً بعد انتهاء العاصفة الترابية وبزوغ الشمس من جديد فى سماء المحافظة، وهو الأمر الذى صاحبه استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى والنهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر، بالإضافة إلى حركة المرور على الطرق السريعة والصحراوية من وإلى محافظة أسوان.

وأكد المهندس محمد طه، رئيس فرع هيئة النقل النهرى بمحافظة أسوان، لـ"الخليج 365"، أنه تم استئناف عودة المجرى الملاحى بنهر النيل بين مدينتى أسوان والأقصر بعد استقرار حالة الطقس، وبدأ الاستئناف بعودة حركة البواخر السياحية ثم تعميم استئناف الحركة للمراكب النيلية والمعديات بكافة أرجاء المحافظة.

وفى سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى، علاوة على الحركة المرورية على الطريق الصحراوى الغربى الرابط بين أسوان والأقصر والقاهرة شمالاً وممتد حتى السودان وأفريقيا جنوباً عبر مدينة أبوسمبل السياحية.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجه أمس بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى الأقصر بالكامل، وأيضاً ببحيرة ناصر بعد وصول عاصفة ترابية شديدة أدت لانخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة بقرى غرب النيل.

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بغلق الطرق السريعة أمام حركة السيارات والمركبات المختلفة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وأيضاً طريق أسوان / أبوسمبل السياحى ، فيما تم غلق وقف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً بمطار أسوان الدولى.

Advertisements

وأكد محافظ أسوان، أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل عبر الفيديوكونفرانس مع مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى أولاً باول .

وكانت محافظة أسوان، شهدت عاصفة ترابية غطت أنحاء محافظة أسوان، وأدت إلى انعدام الرؤية فى بعض المناطق مع سرعة الرياح.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للإطمئنان على حالة الطقس والإجراءات الجارى إتخاذها من كافة الجهات المعنية حيث قام اللواء أشرف عطية بالتواصل عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء لعرض الموقف الحالى.

وشهدت محافظة أسوان فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، سقوط أمطار رعدية امتدت حتى بزوغ الشمس، وسادت حالة من الاستقرار النسبى بشكل عام على حالة الطقس بكافة أنحاء محافظة أسوان، مع تجمع للغيوم بسماء أسوان والتى أدت إلى حجب أشعة الشمس مع وجود بعض الأتربة الخفيفة.