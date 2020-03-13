شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: كورونا يضرب أعلى مستويات الحكم بالعالم بإصابة زوجة ترودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن فيروس كورونا الجديد قد وصل إلى أعلى مستويات الحكم وعالم الرياضة مع عزل رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو لنفسه بعدما تبين إصابة زوجته صوفى بالمرض، بينما تم الإعلان عن إصابة مدرب أرسنال ولاعب بفريق تشيلسى الإنجليزيين وتم إلغاء سباق جراند بريكس باستراليا قبل ساعات من انطلاقه.

وفى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تبين إصابة دبلوماسى من الفلبين فيما يعتقد أنها أول حالة بمقر المنظمة الدولية.

وقالت القائمة بأعمال سفير الفلبين لدى الأمم المتحدة كيرا أزوسينا أنه تم إغلاق بعثة الفلبين وكل الأفراد تم توجيهم للعزل الذاتى والسعى للرعاية الطبية لو ظهرت أعراض عليهم، وأضافت أنهم يفترضوا أن الجميع قد أصيبوا بالفيروس.

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فى استراليا، تأكد إصابة وزير الشئون الداخلية بيتر دوتون اليوم الجمعة بمرض كوفيد 19. ياتى هذا بعدما تأكد إصابة وزراء أخرين فى عدد من الدول الأوروبية بينهم وزير الثقافة الفرنسى وزيرة الدولة للشئون الصحية فى بريطانيا، ناهيك عن وفاة قيادات بارزة فى إيران جراء الإصابة بالفيروس القاتل.

وكانت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قد نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الأخير يخبر المقربين منه بأنه يخشى بالفعل من الاتصال بالأشخاص الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم مسئول برازيلى ثبت إصابته بعد لقاء وجه لوجه مع ترامب فى ناديه للجولف بمارالاجو.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفانى جريشام قالت فى بيان صدر لاحقا أن كلا من الرئيس ونائبه لم يقوما بأى تواصل تقريبا مع الشخص الذى تبين إصابته، وليس مطلوبا إجراء فحوص للرئيس فى الوقت الراهن.

وأضافت أن الوحدة الطبية بالبيت الأبيض والخدمة السرية يعملون عن كثب مع العديد من الوكالات لضمان اتخاذ كل الاحتياطات للحفاظ على صحة عائلة الرئيس ونائب الرئيس وكل العاملين بالبيت الأبيض.