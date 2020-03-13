"مصر للطيران" تعلن إيقاف رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران عن الغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم - الجمعة- وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان. وأهابت شركة مصر للطيران في بيان عملاءها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة. Advertisements

منشور مصر للطيران

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