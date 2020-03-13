شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل عشاء على شرف وزير خارجية كندا بمنزل السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، مأدبة عشاء مساء الخميس على شرف وزير خارجية كندا "فرانسوا فيليب شامبين"، وبحضور السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الكندية أوتاوا.

وفي تصريح للسفير أبو زيد، أعرب عن امتنانه باستضافة الوزير الكندي في أول لقاء له مع سفراء الدول العربية المعتمدة لدى كندا، والذي شهد نقاشًا موسعًا اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر حول كل التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والمواقف الكندية تجاهها، حيث أكد السفراء العرب أهمية استمرار تفاعل واهتمام كندا بدعم القضايا العربية، ودفع جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط.

وأضاف السفير المصري، أن وزير الخارجية الكندي أكد خلال اللقاء حرصه على أن يكون أول لقاء له مع سفراء المجموعات الجغرافية المعتمدة لدى كندا مع السفراء العرب، تعبيرًا عن الاهتمام الذي توليه بلاده لتعزيز شراكتها مع الدول العربية، مشيرًا إلى سعادته الخاصة لكون هذا اللقاء يتم في دار سكن السفير المصري، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار والسلام في الشرق الوسط وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي في أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الماضية شهدت تنامياً ملحوظاً في مستوى التواصل رفيع المستوى بين كندا ومصر، وتزايدًا في مستوى التعاون الاقتصادي التجاري والتنسيق السياسي بين البلدّين، حيث التقى رئيس الوزراء الكندي "جاستين ترودو" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، كما زار كل من رئيس مجلس الشيوخ الكندي ووزير الخارجية مصر في مناسبات مختلفة.

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