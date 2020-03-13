شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وانفوجراف.. الحكومة ترصد 7 شائعات وتكشف 8 حقائق تتعلق بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات رصد 7 شائعات ،والتأكيد على 8 حقائق تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت هذه الحقائق التأكيد على إنه لا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدن الجامعية، وكافة المدن الجامعية خاليةتمامًا من أي فيروسات وبائية ولا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، وذلك لالتزامهم بطرق مكافحة العدوي بالمستشفيات، ويتم إخضاعهم للفحص الطبي بشكل مستمر.

ولم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأى من محافظات الجمهورية، والعمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً ولا تأجيل لموعد امتحانات الثانوية العامة، وستعقد الامتحانات في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة ولميتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، وتلتزم كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

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والتأكيد أيضا على إنه لا وقف لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر، وحركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم مع تشديدالإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية ولا يوجد ما يسمي بتحليل "‪PCR‬"مستعجل للكشف عن فيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه،وتكلفة التحليل هي 1050 جنيهاً فقط للمواطن المصري، و70 دولاراً للأجنبي، دون أي هامش ربح ولم يتم توجيه أي فرق طبية لتعقيم المنازلضد فيروس كورونا.

ورصد المركز عدد من الشائعات تضمنت عدم جاهزية المستشفيات الحكومية لإجراء العمليات الجراحية الحرجة ونقص الزيت التمويني لمقررات شهر مارس الجاري بالمجمعات الاستهلاكية وانهيار طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث هبوط أرضي وفتح الحكومة باب الإجازات بدون أجر دون ضوابط وإجبار المواطنين على شراء شنطة الإسعاف من وحدات المرور كشرط لاستخراج رخصة القيادة وتعطيل الدراسة أثناء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي وتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة بطرق عشوائية.