شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تستغيث بعد وفاة شخص بمياه الأمطار والأمن يبحث ملابسات الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لسيدة تستغيث من غرق ميدان تريمف بمصر الجديدة بمياه الأمطار، وعثورها على جثة شخص غارقة، فيما بدأت الأجهزة الأمنية تحركاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وتحركت فرق من الحماية المدنية والإسعاف لانتشال الجثمان ونقله إلى أقرب مستشفى، فيما تعمل سيارات شفط المياه جاهدة في محاولة لعودة الحركة إلى طبيعتها بالمنطقة.

Advertisements

وبعد استغاثة السيدة فى منطقة مصر الجديدة، من تزايد حجم المياه في الشوارع، وإصابة مواطن، توجهت سيارات الإسعاف بجانب اللودرات لإزالة الأثار الناجمة عن تجمع المياه بمنطقة مصر الجديدة، حيث قامت بإزالة جميع المياه.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة الأرصاد الجوية قد حذر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء من موجة الطقس السئ ، مناشداً المواطنين التزام منازلهم،ـ لافتا إلى أن تلك الموجة مماثلة لما حدث عام 1994.

وعقّب أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، قائلا هذا يوضح إننا مقبلون على أزمة كبيرة لذا قررنا منح الإجازة للمواطنين، ويجب أن يساعدنا المواطنين وبألا يتحركوا إلا للضرورة، حيث إن هدف الإجازة لتقليل التحرك للتعامل على المحاور والطرق السريعة.