شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمعلمين المرشحين للترقى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدًا السبت 14 مارس الجارى اختبارات الترقى للمعلمين الإلكترونية، حيث تبدأ اختبارات الترقى للمعلمين المرشحين للترقى للعام 2019-2020.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم، بأن يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة إخطارات اختبار الترقى الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

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وأوضح، أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى مكون من 100 نقطة موزعة على مكونات ملف الترقى على النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم فى التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير على أن المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الانجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg/، موجهًا مسئول الحكومة الإلكترونية فى كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقى إلكترونيًا للمرشحين فى مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقى وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة فى استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء فى كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع http://academy.emis.gov.eg/، لتقييم المعلمين المرشحين للترقى إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمى، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.