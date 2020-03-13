شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أجمل مشاهد أول أيام العاصفة.. إنسانية وحب ورقص وأكل عيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول لحالة الاضطرابات الجوية العديد من المشاهد الطريفة والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى والتي تعكس جوانب مختلفة من شخصية المجتمع المصرى.

كان أبرز تلك المشاهد هي المشاهد الإنسانية والتي رصدت تعاون وتكاتف الجميع في تلك الأوقات، وكذلك صور ومشاهد الأحباب الذين لم تمنعهم الأمطار من إظهار حبهم بالخروج تحت الأمطار.

ومن بين المشاهد أيضا رقص الشباب في عدد من المناطق احتفالا بسقوط الأمطار على أنغام الأغانى الشعبية، وكذلك مشاهد المواطنين الذين استمروا في أعمالهم باحثين عن "لقمة العيش" تحت الأمطار.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار بالأحوال الجوية، اليوم وغد الجمعة وبعد غد السبت، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة من عدم الاستقرار .

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من اليوم الخميس وحتى السبت، حيث كشفت أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس .

وكشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.