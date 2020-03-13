شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول وفاة مصرية بسبب كورونا لسيدة من الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 80 حالة بينهم حالتا وفاة ، لسيدة مصرية من الدقهلية تبلغ 60 عاما والأخرى لمواطن أجنبى

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ،أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 80 حالة من ضمنهم 20 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط" حالة لسيدة المصرية توفيت اليوم، والأخري للالماني الذى توفي يوم الأحد الماضي الموافق 8 مارس".

الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الحالة وأعداد الإصابات في مصر حتى الأن.

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