أخبار × 24 ساعة.. تصادم قطارين بين محطة مصر وإمبابة بسبب عطل الإشارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: الصحة تغلق مدرسة سيتي الدولية بالزمالك وعزل ذاتي للطلاب والمعلمين كإجراء احترازى أول تعليق من وزير التعليم على قرار إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك ‎ صور.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم قطارى محطة مصر.. قطار توقف قبل مزلقان النجيلى تسبب بالحادث.. مصادر: خطأ من مراقبى التشغيل وراء التصادم ومنطقة الحادث إشاراتها مكهربة.. الاصطدام بعربة "البور" قلل إصابات الركاب وزير النقل يتجه لموقع تصادم قطارى محطة مصر ويشكل لجنة فينة للتحقيق بالحادث Advertisements فيديو وصور.. تصادم قطارى ركاب بخط الصعيد بين إمبابة ورمسيس المترو يعلن إيقاف حركة الخط الأول من الشهداء لـ المرج بسبب الأمطار الأوقاف تواجه كورونا بالصلاة فى الساحات المفتوحة.. وتخفيف خطبة الجمعة لربع ساعة تشمل التوعية بالنظافة.. و 10 دقائق انتظار بين الأذان والإقامة.. وتشديدات على نظافة ونشر ملصقات "الصحة العالمية" في المساجد الصحة: وفاة أول حالة مصرية بكورونا وارتفاع حالات المصابين لـ 80 حالة الأرصاد تناشد المواطنين تجنب الوقوف بجوار أعمدة الكهرباء وتحت اللوحات الكهرباء: لن نعيد التيار ببعض المناطق إلا بعد شفط مياه الأمطار "الكهرباء" تعلن حالة الطوارئ وتلغى الإجازات حتى السبت.. الشركة القابضة: غرفة عمليات مركزية وتنسيق مع أجهزة الدولة والتأكد من سلامة الفصل التلقائى.. وتناشد المواطنين عدم التطوع بحل أى أعطال

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