شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عمال مترو الأنفاق يرفعون المياه بالونش لعبور سيدة الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا فيديو 7 لفتة إنسانية رائعة لعمال مترو الانفاق وهم يقومون بمساعدة سيدة لعبور الطريق برفقة ابنتها وذلك باستخدام ونش لرفع غطاء بالوعة صرف صحى لتصريف مياه الأمطار الغزيرة . وقد شهدت القاهرة الكبرى وأغلب محافظات الجمهورية، أمطار شديدة الغزارة ورعدية على أغلب الأنحاء يأتى ذلك تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب البلاد من اليوم صباح الجمعة وخلال الساعات المقبلة حتى السبت المقبل ، فيما رفعت المحافظات حال الطوارئ لمواجهة الطقس السئ .

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