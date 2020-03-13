شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحرص على الطلاب من كورونا يغلق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا مشتركا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت فيه إغلاق مدرسة سيتى الدولية بالزمالك كإجراء احترازى وفرض عزل ذاتى على الطلاب والمعلمين ، نظرا لمخالطة بعض أقرب عدد من طلاب المدرسة لمجموعة من الأجانب. الفيديو التالى يكشف تفاصيل الواقعة وقرار وزارتي الصحة والتعليم بشأنها، وحقيقة إلغاء الدراسة.

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