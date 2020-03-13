شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيارة شرطة تقتحم المياه وتنقذ مسن عالقا أعلى سيارته فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء فيديو على موقع التواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا تصوير أحد المواطنين لتعامل الشرطة، مع حالات غرق إحدى السيارات بفعل مياه الأمطار، وتبين إنقاذ سيارة مسن تعطلت فى المياه بمنطقة التجمع فى القاهرة الجديدة، وغرقت أجزاء منها، وكان عالق أعلى سيارته وتم استخراجه.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔﻪ ﻳﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية،،وشمال الصعيد طقس ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮاره ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪل ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.