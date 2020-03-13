شكرا لقرائتكم خبر عن زفة باللودر.. عروسان يتحديات عاصفة التنين ويحتفلان بزفافهما بطريقة خاصة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو، لعروسين يحتفلان بزفافهما فى أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، ولكن بطريقة خاصة، حيث حمل اللودر الذى يزيل الآثار الناجمة عن تجمع مياه المطر العروسين، وجاب بهما الشارع، وسط فرحة عارمة بين أهالى العروسين.

وانتشر هاشتاج إعصار مين إحنا المصريين، ليصبح بين الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى شارك من خلاله المصريون بآلاف التغريدات الساخرة حول أحوال الطقس المتقلبة وموجة الأمطار الشديدة التى أغرقت الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية، إثر تعرض مصر لعاصفة التنين.

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وفى وقت سابق أكد المهندس أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه لا يوجد انقطاع في الكهرباء بشكل دائم في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تتابع الموقف بشكل دقيق ومكثف لتقديم أي تعزيزات كهربائية لمواجهة موجة الطقس السئ الذى تشهده مصر خلال الفترة الراهنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، إن بعض المناطق شهدت سقوط أبراج كهربائية نتيجة لشدة الأمطار الغزيرة التي تساقطت عليها، موضحا أن الوزارة تعاملت مع الأمر بشكل سريع وعالجت أي انقطاع في الكهرباء بتلك المناطق.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن الوزارة تقوم بجهود مكثفة للتعامل مع أي أزمة بالكهرباء في بعض المناطق خاصة في القاهرة مع تزايد معدلات المياه التي تسقط في الشوارع، وهو ما يؤثر على المهمات الكهربائية، لافتا إلى أن الوزارة تتعامل مع تلك الأزمات بشكل سريع.

فيما أكد المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن خدمات الاتصالات والإنترنت لم تتأثر بشكل كبير من حالة الطقس السئ والأمطار الغزيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن نسبة تأثر شبكة الاتصالات والإنترنت من التقلبات المناخية من 3 إلى 5% ، موضحا أن الوزارة تعمل على تلفى هذا التأثر السلبى القليل من الطقس السئ.