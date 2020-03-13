شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: منطقة الصعيد الأكثر تضررا في انقطاع التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التيار الكهربائي قد عاد لعدد من محافظات الصعيد والوادى الجديد، والتي قد تم انقطاع التيار بها، مشيرا إلى أن المناطق الأكثر تضررا هى منطقة الوادى الجديد والمنطقة b بالجزء الجنوبى والتي انهار بها عدد 7 أبراج ضغط عالى بالإضافة الى أعمدة جهد متوسط فى الوادى الجديد وسوهاج وقنا للأقصر ولكنه تمت السيطرة على ذالك بسبب وجود بدائل

وتابع حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان أنه نتيجة زيادة سقوط الأمطار وارتفاعها تؤدى إلى فصل الأجهزة الخاصىة بالوقاية للحفاظ على الشبكة وارواخ المواطنين، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ متواجدة على مستوى الجمهورية لحل اى عطل او اى مشاكل قد تطرئ.

من جانب آخر يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أخذت احتياطتها، من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من أحداث قد تصل الى الصعق الكهربائى للمواطنين بتلامسهم لأعمدة الإنارة , وشددت على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة

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