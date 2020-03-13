شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الكهرباء تفصل التيار بأعمدة الإنارة حفاظا على المواطنين بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة احتياطتها ، من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من أحداث قد تصل الى الصعق الكهربائى للمواطنين بتلامسهم لأعمدة الإنارة , وشددت على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة

وتم فصل التيار الكهربائى عن أعمدة الإنارة بعدة مناطق بالقاهرة الكبرى تأمينا لحياة المواطنين وتجنبا لحالات الصعق عن طريق تلامس الأعمدة .