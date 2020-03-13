شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة مهندسي الجيزة: حضور 50 عضوا شرط انعقاد العمومية فى الدعوة الثانية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة، برئاسة المهندس إيهاب منصور، الجمعية العمومية العادية، لأعضائها، غدا السبت، 14 مارس 2020، بمقر نادى المهندسين بالبحر الأعظم، وذلك بعد أن تم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين، لعدم إكتمال النصاب القانونى، طبقا لأحكام القانون، على أن يكون الانعقاد الأول الساعة 2 ظهرا، والانعقاد الثانى الساعة 4 عصرا.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، وتقرير أمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، وعرض واعتماد ميزانية النقابة عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة التقديرية عن السنة المقبلة 2020، والنظر فى تعيين مراقب للحسابات وتقدير أتعابه، والنظر فى مقترحات أعضاء الجمعية العمومية.

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ويحق حضور الجمعية العمومية من جميع أعضاء نقابة الجيزة، الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية 2018، أو الذين تم إعفائهم من سدادها، مشيرة إلى أن الانعقاد الأول فى الساعة 2 ظهرا، عند اكتمال النصاب القانونى المُقدر بربع الأعضاء على الأقل، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يكون الانعقاد الثانى فى الساعة 4 عصرا، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور 50 عصوا على الأقل، وإلا تكررت الدعوة حتى يتم ذلك.

كانت النقابة العامة للمهندسين، قد أعلنت أنه بعد عجز بصندوق المعاشات، استمر لمدة 5 سنوات متتالية، فى الفترة من 2013 وحتى 2017، بإجمالى مبالغ حوالى 465 مليون جنيه، نجحت نقابة المهندسين، برئاسة المهندسى هانى ضاحى، من تحقيق فائض خلال عامين بلغ نحو 542 مليون جنيه ونصف، بإجمالى فائض عن العجز المحقق بحدود 87 مليون جنيه، حيث تمكنت من تحقيق فائض فى ميزانية النقابة فى 2019، بلغ 365 مليون جنيه، وهو أكبر فائض فى ميزانية يحقق فى تاريخ ميزانيات النقابات المهنية، خلال عام واحد.