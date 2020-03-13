غرق سيارات بشارع التسعين الشمالي بالتجمع الخامس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
تسببت موجة الأمطار الكبيرة التي شهدتها البلاد أمس الخميس، في غرق سيارات بمحيط شارع التسعين الشمالي في التجمع الخامس، بعد تعطله نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار المتراكمة.
ويظهر "فيديو الخليج 365"، واقعة غرق السيارات المتعطلة وحدوث شلل مروري تام وسط برك من المياه التي تساقطت منذ الصباح الباكر وحتى الآن.
ومع الساعات الأولى من صباح الخميس، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.
وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
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