هيئة المستشفيات التعليمية: إصابة ممرضة بكورونا في حميات إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، إصابة ممرضة بمستشفى حميات إمبابة بفيروس كورونا المستجد، عقب مخالطتها لحالة إيجابية للفيروس كانت محتجزة داخل المستشفى.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إنه تم تطبيق قواعد البروتوكول معها عندما جاءت نتيجة عينة المريض إيجابية، إذ تم أخذ عينات لجميع الطقم المخالط ومنهم الممرضة، وخرجت جميع عينات المخالطين سلبية ما عدا تلك الممرضة وتم عمل إجراءات عزلها بالحجر الصحي.

ونفت الهيئة ما تردد عن إضراب التمريض بالمستشفى، لافتة إلى توافر كل مستلزمات الوقاية ويتم متابعة نتائج العينات على مدار الساعة.

وسجلت مصر إصابة 80 حالة بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، وفق بيانات وزارة الصحة، بينهم 20 حالة تم شفائها.​