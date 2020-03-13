طارق شوقي: "قرار غلق المدراس يجب اتخاذه بشكل علمي وليس عاطفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وضع فيروس كورونا في مصر لا يتطلب تعليق العملية التعليمية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج التاسعة على الفضائية المصرية، "نتوقع تكرار غلق مدارس في حال اكتشاف وجود أي إصابات، والأسهل للوزارة إغلاق المدارس، ولكن سيكون لها عواقب وسيتفشى الوباء لأنك وقتها لن يتم معرفة من المخالطين للطالب، مشيرًا إلى أن هذه القرارات يجب تدرس علميًا وليس عاطفيًا".

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وعن قرار عزل مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، وعزل الطلاب والمعلمين ذاتيًّا لمدة 14 يومًا؛ قال شوقي إنه سيتم توزيع فيديو توعوي لطلاب ومعلمي المدرسة كإجراء احترازي، قبل أن يُشير إلى أن فيروس "كورونا" وباء عالمي ومن المتوقع إغلاق مدارس أخرى، بعد إغلاق مدرسة سيتي الدولية.

وأوضح أن كورونا مثل الانفلونزا، من الممكن أن يتعرض أي طالب للعدوى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم تليفون متاح للأهالي في حال وجود ارتفاع درجات الحرارة عند الطلاب.